أسرار الصحف ليوم الخميس 9 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

علق دبلوماسي غربي على كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن إمكانية تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي ما لم تعد إيران الى المفاوضات بالسؤال عن الفرق بين التخلي عن الاتفاق والانسحاب منه! فواشنطن سبق وتخلت عن الاتفاق بالانسحاب فما هو الجديد الإضافي؟



خفايا

تقول مصادر تتابع الملف الحكومي إنّ الفرنسيين بنصيحة أميركية طلبوا التريّث في تأليف الحكومة بعدما نضجت ظروفها المحلية عبر طرح تعديلات جديدة، لأنهم يريدون ربط تأليفها بعودة إيران الى مفاوضات فيينا والضغط عبر لبنان وحزب الله على إيران بعكس الكلام عن ربط إيران للحكومة بالمفاوضات…

نداء الوطن: خفايا

توقّع مصدر ديبلوماسي تغيّر الخريطة السياسية في البلاد في حال إجراء الانتخابات النيابية ليس بسبب الواقع بعد 17 تشرين وإنما بسبب الانقسامات العمودية داخل معظم احزاب ما كان يُعرف بقوى 8 آذار بسبب الخلافات الداخلية فيها.

تسود بين اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان اجواء تشير الى الانتقال الى سيناريو ادارة المجلس للشؤون المصرفية والنقدية بصورة جماعية في ظل توقع تغييب دور الحاكم وعجزه عن القيام بمهامه.

بدأت بعض البلديات التحضير للانتخابات النيابية عبر اعداد لوائح بالمحتاجين في البلدات لتخصيصهم برواتب شهرية تدفع من قبل أحزاب ومرشحين وذلك لتلافي سقوف الانفاق الانتخابي.

اللواء: أسرار

همس

توقع وزير مخضرم أن تحتاج عملية استجرار الكهرباء عبر سوريا، إلى مفاوضات معقدة، قد لا تنتهي قبل نهاية هذا العام!



غمز

ما زالت «البطاقة التمويلية» تواجه تعقيدات التمويل والتنظيم والاشراف، الأمر الذي قد يجعلها بلا أية مفاعيل..



لغز

بات بحكم المؤكد أن بعض المواقع الإدارية، بما في ذلك في المؤسسات، ستلجأ لحلّ اشكالي، بعد انتهاء مُـدّة مراسيم التعيين، بذريعة استمرار عمل المرفق العام..