living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 9 أيلول 2021

9
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

كواليس
علق دبلوماسي غربي على كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن إمكانية تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي ما لم تعد إيران الى المفاوضات بالسؤال عن الفرق بين التخلي عن الاتفاق والانسحاب منه! فواشنطن سبق وتخلت عن الاتفاق بالانسحاب فما هو الجديد الإضافي؟


خفايا

تقول مصادر تتابع الملف الحكومي إنّ الفرنسيين بنصيحة أميركية طلبوا التريّث في تأليف الحكومة بعدما نضجت ظروفها المحلية عبر طرح تعديلات جديدة، لأنهم يريدون ربط تأليفها بعودة إيران الى مفاوضات فيينا والضغط عبر لبنان وحزب الله على إيران بعكس الكلام عن ربط إيران للحكومة بالمفاوضات…

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

توقّع مصدر ديبلوماسي تغيّر الخريطة السياسية في البلاد في حال إجراء الانتخابات النيابية ليس بسبب الواقع بعد 17 تشرين وإنما بسبب الانقسامات العمودية داخل معظم احزاب ما كان يُعرف بقوى 8 آذار بسبب الخلافات الداخلية فيها.

 

تسود بين اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان اجواء تشير الى الانتقال الى سيناريو ادارة المجلس للشؤون المصرفية والنقدية بصورة جماعية في ظل توقع تغييب دور الحاكم وعجزه عن القيام بمهامه.

 

بدأت بعض البلديات التحضير للانتخابات النيابية عبر اعداد لوائح بالمحتاجين في البلدات لتخصيصهم برواتب شهرية تدفع من قبل أحزاب ومرشحين وذلك لتلافي سقوف الانفاق الانتخابي.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
توقع وزير مخضرم أن تحتاج عملية استجرار الكهرباء عبر سوريا، إلى مفاوضات معقدة، قد لا تنتهي قبل نهاية هذا العام!


غمز
ما زالت «البطاقة التمويلية» تواجه تعقيدات التمويل والتنظيم والاشراف، الأمر الذي قد يجعلها بلا أية مفاعيل..


لغز
بات بحكم المؤكد أن بعض المواقع الإدارية، بما في ذلك في المؤسسات، ستلجأ لحلّ اشكالي، بعد انتهاء مُـدّة مراسيم التعيين، بذريعة استمرار عمل المرفق العام..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout