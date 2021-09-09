نداء الوطن: الغاز المصري وُضع "على السكّة"

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

وضع اجتماع الأردن أمس بين وزراء الطاقة اللبناني والأردني والمصري والسوري، عملية استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان "على سكة التنفيذ" وفق ما نقل خبراء تقنيون واكبوا نتائج الاجتماع، بحيث رسم المجتمعون خريطة طريق عملية ولوجستية ومالية مقرونة بجدول زمني محدد لإتمام هذه العملية، على أن يتولى البنك الدولي تمويل الاتفاقية التي ستبرم بين الدول الأربع، بشكل سيلحظ من خلاله دفع ثمن الغاز لمصر، وتسديد البدل المالي للأردن وسوريا لقاء عبوره من أراضيهما باتجاه لبنان