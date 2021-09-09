الحجار: الحريري يطالب باستقالة رئيس الجمهورية... وهناك خطوات تصعيدية من "المستقبل"

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يشير النائب في كتلة المستقبل محمد الحجار ل»الديار» ان الرئيس سعد الحريري طالب باستقالة عون وهناك خطوات تصعيدية من المستقبل في حال عدم تشكيل الحكومة من قبل عون وصهره المصرين على ثلث التعطيل، مؤكدا على حق تيار المستقبل القيام بما يراه مناسبا، لكننا لسنا أصحاب شارع، والرئيس عون لا يجب ان يبقى في بعبدا وعطل تشكيل ٣ حكومات من مصطفى أديب إلى سعد الحريري واليوم حكومة ميقاتي وقال : لا كلام مع عون بعد اليوم « ومن جرب المجرب كان عقلو مخرب» وهو لا يعرف الا مصلحة تياره وصهره.