بلينكن من المانيا: نقترب من الوصول إلى نقطة اليأس بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

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أعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي عقده في القاعدة الأميركية في رامشتاين في ألمانيا بعد ترؤسه اجتماعا وزاريا عبر الانترنت شاركت فيها 20 دولة، وخصص للأزمة الأفغانية، أنه "ينبغي على حركة طالبان أن تكتسب شرعيتها من المجتمع الدولي بعد تشكيلها حكومة تضم شخصيات مطلوبة من جانب السلطات الأميركية". واكد أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لاستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان".



وفي الموضوع الايراني قال: "اننا نقترب من الوصول إلى نقطة اليأس بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وامكانية العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لها أمد زمني محدد".