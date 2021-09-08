مصدر وزاري للـtayyar.org: هؤلاء هم المستفيدون من البطاقة التمويلية

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أكد مصدر وزاري للـtayyar.org أن المستفيد من البطاقة التمويلية التي ستُطلق غداً هو: كل عائلة لبنانية من ذوي الدخل المحدود والتي طاولتها الظروف الاقتصادية وأصبحت بحاجة للدعم والمساعدة، وسيحصل كل فرد على 25 دولار إنما كل فرد يزيد عمره عن 64 عاماً سيحصل على 15 $ اضافياً أي يصبح المبلغ الممكن أن يستفيد منه أربعين دولاراً على ان يكون الحد الاقصى الذي يمكن ان تستفيد منه العائلة الواحدة مهما بلغ عدد أفرادها هو 126$

اما الاستثناءات فتتوزع بحسب ما يشير المصدر الوزاري لموقعنا على الشكل التالي:

كل شخص يوزاي راتبه العشرة آلاف دولار وما فوق

كل شخص لا يقبل أن يرفع السرية المصرفية عن حسابه في المصرف

كل شخص لديه حسابات مصرفية توازي العشرة آلاف دولار وما فوق

كل شخص لديه سيارة أو اكثر من طراز 2017 اشتراها بعد 2018

كل شخص لديه مدبرة في المنزل وليس هناك في البيت مسن أو أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

كل شخص في منزله أكثر من مدبرة منزل واحدة.

كل شخص يتبيّن أن عنده تحاويل شهرية من الخارج أي لديه دخل معين من الفرش دولار عبر شركات تحويل الاموال أو المصارف.

فمتى تصبح قيد التنفيذ؟