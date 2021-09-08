النفط العراقي لن يصل مباشرة الى لبنان...هذا ما أوضحته وزارة الطاقة

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صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

مع قرب وصول اول شحنة من الفيول العراقي المستبدل الى لبنان، يتم التداول بأن الشحنة الاولى ستأتي الى لبنان لتتسلمها الشركة الوطنية الاماراتية ENOC التي فازت بالمناقصة ثم تستبدلها وتعيدها الى لبنان.

يهمّ المديرية العامة للنفط ان تعيد وتؤكد ان النفط العراقي لن يصل مباشرة الى لبنان بل ان الشركة الاماراتية تسلّمت الشحنة من العراق (٨٤ الف طن) وستستبدلها بشحنتين لزوم حاجة مؤسسة كهرباء لبنان (واحدة ٣٠ الف طن من الفيول grade B والثانية ٣٣ ألف طن من الغاز أويل) ثم تأتي بهما الى لبنان في الاسبوع المقبل والذي يليه كما هو محدد.

وتتمنى المديرية من وسائل الاعلام وممن يتداولون بأمور النفط والطاقة التأكد من المعلومات من مصدرها حرصاً على عدم الوقوع في اي خطأ او التسبب بأي لغط تجاه الرأي العام.