ماذا صدر عن نواب طرابلس بعد الاجتماع بشأن محطات المحروقات في المدينة؟

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اعلنت اللجنة النيابة المنبثقة عن إجتماع نواب طرابلس الموسّع أنه طُلب كرامي من قائد الجيش، ومنعاً لحدوث أي إخلال بالأمن وتفادياً للمشاكل والحوادث التي تحصل منذ فترة أمام محطات المحروقات، أن يتولى عناصر من الجيش تأمين المحطات بشكل مباشر لضمان سير تعبئة البنزين لسيارات المواطنين بشكلٍ آمن.



وقد وعد قائد الجيش إنزال عناصر من الجيش اللبناني لتحقيق هذه المهمة بدءاً من يوم غد على أن تفتح كل المحطات أبوابها للمواطنين وأن تتم تعبئة السيارات بكميات محددة لكل سيارة وأن تلتزم بذلك جميع المحطات.

كما تطرق المجتمعون إلى الأحداث الأمنية التي شهدتها أسواق المدينة في اليومين الماضيين وطالبوا كافة الأجهزة الأمنية ولا سيما مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالعمل على بسط الأمن بشكل حازم وحكيم وبشكل إستباقي معتبرين أن هذا الأمر أصبح ملحاً جدا لأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعانيها المدينة لم تعد تحتمل مزيداً من المشاكل و الإغلاق. وأبقت لجنة المتابعة إجتماعاتها مفتوحة لمراقبة و مواجهة المستجدات أولا بأول.