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البراكس للـtayyar.org: الطوابير ستزداد وليس المهم إقرار البطاقة التمويلية إنما المهم أن تصل الأموال الى جيوب الناس

8
SEPTEMBER
2021
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أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس للـtayyar.org أن الزحمة على المحطات اشتدّت اليوم وستزداد كل يوم لأن الناس تعرف جيّداً أن موعد رفع الدعم قد اقترب والجميع يريد أن يستفيد من السعر الحالي للمحروقات. وأضاف البراكس:"المشكلة أن الطوابير مؤلفة من فئتين، الفئة الأصغر هي الفئة التي هي فعلا تقف في الطوابير لحاجاتها اليومية من البنزين، أما القسم الثاني فمؤلف من شقين، الشق الأول هو الذي يقوم بتعبئة البنزين لتخزينه في منزله أو مؤسسته وهو ما يشكّل خطراً على السلامة العامّة، والشق الثاني هو الذي يستفيد على حساب المواطنين ليشتري البنزين ومن ثم يبيعه في السوق السوداء". وقال البراكس:"بفعل هذا الأمر، الطلب يزداد والطوابير ستزداد".


أما في ما يتعلّق بالمازوت فأكد البراكس أن مشكلته تشبه مشكلة "السوبر" من حيث البيع على المحطات فهناك مازوت للصناعيين والمؤسسات التجارية والسياحية، أصبح متاحاً اليوم للاستعمال الخاص لكن لا يمكن بيعه في المحطات لانه مسعر بالدولار.
وختم البراكس بالقول:"نحن نسلك اتجاه مسار رفع الدعم، وبعد منتصف أيلول سيكون هذا الأمر محتماً، وأنا أسأل هل نحن ذاهبون الى رفع الدعم بلا بطاقة تمويلية؟ آمل في الا يحدث هذا الأمر، وليس المهم إقرارها، إنما المهم أن تصل الأموال الى جيوب الناس".

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