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هذا ما حصل في الضاحية الجنوبية

8
SEPTEMBER
2021
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن "بتاريخي 5 و6 / 9 /2021 أوقفت مديرية المخابرات عدداً من الأشخاص في مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية وفقاً لما يلي:


أوقفت دورية من المديرية في منطقة الليلكي- الضاحية الجنوبية، المواطن (ع.ز) لإقدامه على افتعال المشاكل على محطات المحروقات. كما أوقفت المواطن (ح.ح) لقيامه بالإتجار بالسلاح الحربي والذخائر وإطلاق النار على عدد من الأشخاص بتواريخ مختلفة وإصابتهم، وبحقه مذكرة قضائية لتسهيله فرار سجين وتهديد عناصر أمنية ومعاملتهم بشدة.


وأوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة المريجة المواطن (ج.س) وشقيقه (ع.س) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها وافتعال المشاكل، وضبطت بحوزتهما كميةً من المخدرات.


وفي منطقة بئر حسن أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ع) لإقدامه على تعاطي المخدرات وقيامه بسرقة دراجات نارية ونشل مواطنين وسلبهم بقوة السلاح.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ع) في منطقة برج البراجنة، لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وقيامه بعمليات سلب وسرقة وقد ضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة.


وفي منطقة صبرا أوقفت دورية أخرى من المديرية المواطن (م.م) لتعاطيه المخدرات وترويجها وافتعال المشاكل وإرهاب سكان المنطقة والمشاركة بالاشتباكات المسلحة التي وقعت في مخيم شاتيلا في وقت سابق، وضبطت بحوزته كميةً من الحبوب المخدرة.


كما أوقفت دورية من المديرية في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ص.ش) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وافتعال المشاكل وإطلاق نار باتجاه عناصر الجيش، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً مع ممشط وذخائر عائدة له".


وختمت: "سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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