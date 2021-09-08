خبر هام للأهالي

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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:



مع استمرار أزمة طبع بيانات القيد وتأمينها للأسباب التي باتت معروفة، تواصلُ المديرية العامة للأحوال الشخصية سعيَها للتخفيف قدر الإمكان من معاناة المواطنين، وفق الإمكانات المتوافرة لديها، وبفضل تجاوب عددٍ من الجمعيات والمؤسسات والأفراد، مشكورين، لدعواتها للمساعدة في تأمين الحد الأدنى من هذه البيانات التي خُصّصت لأولويات عاجلة (جوازات سفر، استشفاء، ولادات،...).



ومع اقتراب بداية العام الدراسي، وفي ظلّ التزايد المتوقّع على طلب بيانات القيد لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات لاستكمال تسجيلهم، تدعو هذه المديرية العامة الأهالي الكرام الى سحب نسخ عن بيانات القيد التي سبقَ أن قدّموها الى المدارس والجامعات والمعاهد (على الاّ يسبق تاريخ إصدارها العام 2017) ليصارَ الى تصديقها في دوائر النفوس من دون الحاجة الى طلب بيانات قيد جديدة.



وستواصل المديرية العامة للأحوال الشخصية بذلَ جهودها في سبيل المساعدة على التخفيف من معاناة المواطنين في الشق المتعلق بها، شاكرةً حسن تجاوبهم وتقديرهم للظروف الاستثنائية التي تطالنا جميعاً.