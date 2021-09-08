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الرئيس عون وقّع مرسوم رفع بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص

8
SEPTEMBER
2021
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رئيس الجمهورية تسلم من وفد ديوان المحاسبة تقرير قطع حساب موازنة 2019 وتلقى برقية تعزية من العاهل الأردني بوفاة المفتي قبلان
 
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8318 تاريخ 8 أيلول 2021، القاضي بتعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، بحيث يصبح 24 الف ليرة يومياً بدلاً من 8 آلاف ليرة. ويعمل بهذا التعديل ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
 
وفد ديوان المحاسبة
 
الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، ابرزها مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، ضم مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، والقاضيات نيللي ابي يونس ونجوى خوري ورانيا اللقيس. وخلال الاجتماع، سلّم القاضي بدران رئيس الجمهورية تقريراً عن قطع حساب موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة. واكد القاضي بدران ان الديوان مستمر في تدقيق باقي الحسابات التي احيلت اليه في العام 2019.
النائب ادكار طرابلسي
 
وفي قصر بعبدا، النائب ادكار طرابلسي الذي تداول مع الرئيس عون في شؤون اقتصادية واجتماعية وتربوية، إضافة الى الملف الحكومي.
 
سفير لبنان في ليبيريا
 
كذلك التقى الرئيس عون سفير لبنان في ليبيريا السفير هنري قسطون، وعرض معه العلاقات بين لبنان وليبيريا.
 
برقية تعزية
 
وتلقى رئيس الجمهورية برقية تعزية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.
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