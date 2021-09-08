مصدر وزاري معني للـtayyar.org: البطاقة التمويلية شبه منجزة

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على هامش البحث الذي يجرى بين المعنيين والذي كان آخره الاجتماع بين نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية، حول ملف البطاقة التمويلية، أكد مصدر وزاري معنيّ للـtayyar.org أن البطاقة التمويلية أصبحت بمراحلها الأخيرة وهي شبه منجزة، أما العمل اليوم فيجري على حل مسألة الـcall center، لأن الأمر يتطلب جهازاً بشرياً ليتمكن من مساعدة المواطنين والاجابة عن استفساراتهم بكل ما يتعلق بعمل المنصّة.

وقال المصدر لموقعنا:"صحيح أن البطاقة الكترونية لكننا بحاجة الى من يجيب عن استفسارات الناس في هذا الاطار لأن الأمر حتماً سيتطلّب أسئلة واستفسارات لأن هذا الموضوع جديد على المواطنين". وأضاف المصدر:"نطلب من اللبنانيين قليلا من الصبر فالـcall center بحاجة الى ميزانية ويجرى العمل على تخفيفها لتأمينها في أقرب وقت، وفعلا الأمور أصبحت في خواتيمها وإطلاق البطاقة التمويلية قد يجري هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه كحدّ أقصى، والأمور ميسّرة إنشاءالله".