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البيت الأبيض يطلب 6 مليارات دولار من الكونغرس لإعادة توطين اللاجئين الأفغان

8
SEPTEMBER
2021
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قال القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 6.4 مليار دولار لتمويل جهود إعادة توطين اللاجئين الأفغان.
 
واشنطن- سبوتنيك. وذكر شالاندا يونغ في بيان صادر عن البيت الأبيض أن "عملية الخروج من الخطر وإيواء عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر، بما في ذلك العديد ممن ساعدونا خلال عقدين من الزمن في أفغانستان، تمثل عملية عسكرية ودبلوماسية وأمنية وإنسانية استثنائية من قبل حكومة الولايات المتحدة".
 
وأضاف في بيانه: "نحث الكونغرس على تخصيص 6.4 مليار دولار للتمكين من إنجاح هذه المهمة التاريخية المتعددة الأوجه".
 
وقال يونغ إن معظم التمويل المطلوب سيستخدم من قبل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لدعم مواقع المعالجة في الخارج وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك نقل اللاجئين الأفغان إلى الولايات المتحدة.
 
وأشار القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية إلى أن البيت الأبيض يطلب أيضا 14 مليار دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية التي حدثت قبل إعصار "إيدا".
 
يريد البيت الأبيض من الكونغرس توفير هذا التمويل من خلال مشروع قانون جديد للتمويل قصير الأجل سيحتاج إلى الموافقة عليه بحلول 30 سبتمبر/ أيلول من أجل تجنب الإغلاق الحكومي.
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