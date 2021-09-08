بدل ما تضلّلوا الناس تفضلوا سلموا المطلوبين.. ندى البستاني: كذبة جديدة بمسلسل التخبط القواتي..!

A + A -

غرّدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني خوري عبر حسابها الخاص على تويتر وكتبت:

لو الانسان بيتعلم من تجارب غيرو شو كان بيوفّر علينا دعاوى وبيوفّر عحالو شماتة. بدل ما تضلّلوا الناس وتجربوا تحصلوا من القضاء عقرار لاسترجاع هالمحروقات تفضلوا سلموا المطلوبين بالقضية وخلوا العدالة تاخد مجراها والناس تعرف الفاسد الحقيقي!

واضافت: كذبة جديدة بمسلسل التخبط القواتي اخترعها اليوم عماد واكيم لتضليل الرأي العام والتغطية على ملف احتكار المحروقات وتغطية القوات لابراهيم الصقر عبر اتهامي بتوزيع المازوت للأشرفية بالسوق السودا. بنفي هالاتهام من أساسو وبتحدا يعطينا الدليل.