جريمتان مروعتان في أنطلياس!

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خاص رادار سكوب:



استفاق اهالي منطقة انطلياس في المتن الشمالي على جريمة مروعة بعد ليلة خرق هدوءها أبواق سيارات الإسعاف والقوى الأمنية.



وبحسب التفاصيل التي حصل عليها رادار سكوب فإن عاملة من الجنسية الفيليبينية أقدمت على قتل مخدومها "م. م"، في منطقة أنطلياس مساء الثلاثاء لأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة، فما كان من نجله القاصر إلا ان ارداها قتيلة دفاعا عن النفس...



وقد حضرت على الفور القوى الأمنية وضربت طوقا حول مكان الحادث واستدعت الطبيب الشرعي والادلة الجنائية فيما تم توقيف ابن الضحية على ذمة التحقيق بناء لإشارة القضاء المختص.