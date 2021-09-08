الديار: ميقاتي «المناور بالاشغال» يقول لشيّا شيء ونقيضه "للحزب"... يحاول اللعب على «الحبلين»

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بعض ما جاء في مقال جويل بو يونس في الديار:

تكشف معلومات خاصة بان الرئيس ميقاتي وبعدما كان اتفق مع ح-زب الله على اعطائه حقيبة الاشغال منذ البداية، عمد الى فتح الموضوع في احد لقاءاته مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا (وتحديدا عندما زارته شيا وبعدها زارت بعبدا)، فحرص حينها ان يُسمَع السفيرة شيا بانه في حال كانت تعارض الولايات المتحدة اعطاء حقيبة الاشغال لح-زب الله فهو جاهز لعدم السير بهذا الامر، علما انه كان يعمد للوقوف على خاطر ح-زب الله عبر التواصل مع ممثليه الذين كان يسمعهم بانه اذا كان السيد نصر الله غير راض فهو يبدل الحقائب، ما يعني عمليا كما تقول مصادر موثوقة بانه يحاول اللعب على «الحبلين»، واللافت ان رد السفيرة الاميركية على موضوع حقيبة الاشغال لم يكن متشددا، اذ فهم ميقاتي منها «ان المسألة بتقطع» اذا كانت الامور عالقة عند هذه النقطة.