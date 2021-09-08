الديار: ليس من مصلحة ميقاتي ان تشكل حكومته

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

حكومياً: قالت مصادر مطلعة على عملية التأليف انه بات من المستبعد انجاز التشكيل قبل نهاية شهر ايلول، معتبرة انه ليس من مصلحة ميقاتي اصلا ان تشكل حكومته على وقع رفع الدعم الذي سيكون له لا شك وقع كبير في الشارع باعتبار ان سعر صفيحة البنزين سيتجاوز الـ 336 ألف ليرة لبنانية، والمازوت إلى 278 ألف ليرة، بحسب «الدولية للمعلومات».

ورجحت المصادر في حديث لـ «الديار» ان يتجنب الرئيس المكلف تسلم كرة النار وانتظار ردة الفعل الشعبية وهو مكلف وليس رئيسا فعليا ليقطع الطريق على اخصامه لتحميله كامل مسؤولية القرارات الصعبة المرتقبة وعلى رأسها رفع الدعم.