نداء الوطن: "الحزب" قد يدفع الأميركيين الى الأسراع "بالتأليف"

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بعض ما جاء في مقال غادة حلاوي في نداء الوطن:

تجزم مصادر معنية مباشرة بمشاورات التأليف ان الامور تتجه اكثر من اي وقت مضى نحو اعلان قريب للحكومة واعتبارها اليوم الاربعاء يوماً مفصلياً، يفترض ان يشهد جوجلة نهائية لنتيجة الوساطات والاتصالات قبل اعلان الحكومة. ربما يشكل انتقال "ح-زب الله" من الدفاع الى الهجوم في مواجهة الاميركيين عاملاً حاسماً في الدفع الاميركي نحو تسريع تشكيل الحكومة، والبدء بتقديم حلول لأزمتي الكهرباء والفيول من خلال طروحات تراها مناسبة، بدل ان يذهب لبنان مضطراً نحو خيارات "ح-زب الله" وايران.