عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 أيلول 2021

الأخبار: «وصايا» رياض سلامة: تعوّدوا على الفقر... الدولار إلى 35 ألف ليرة
بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون... وإلّا فلن يشارك في الحكومة | الحكومة لا سالكة... ولا معطّلة!
البناء: طالبان تعلن حكومة انتقالية باللون الواحد للتفاوض على حدود شروط العلاقات بالداخل والخارج / وداع حاشد للإمام قبلان… وبري يمثل عون في تكريمه بوسام الوشاح الأكبر / الحكومة في مخاض الولادة… لكن القيصرية والإجهاض خطران قائمان /
اللواء: طبخة الحكومة: سباق بين عضّ الأصابع.. ودخان بعبدا!
مساعدة أميركية للجيش بـ47 مليون دولار.. وكلفة باهظة لإصلاح خط الكهرباء بين سوريا ولبنان
نداء الوطن: دمشق "تقرّش" مؤتمر الأردن... ومساعدات أميركية "عاجلة" للجيش
دعم المحروقات... "رُفع لم يُرفع"!
الديار: تلاشي الايجابية الحكومية ودعوات اوروبية لمعاقبة مُعطّلي حل الأزمة اللبنانية
رفع الدعم خلال اسبوع واجتماع رباعي في عمان لبحث نقل الطاقة إلى لبنان
النهار: هل يعود النظام السوريّ إلى لبنان عبّر بوّابة الكهرباء؟
الجمهورية: قطبة مخفية تطيح التأليف
the daily star: It’s make-or-break week for govt formation
l'orient le jour: Dernière ligne droite avant la levée des subventions sur les carburants