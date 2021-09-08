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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 أيلول 2021

8
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 الأخبار: «وصايا» رياض سلامة: تعوّدوا على الفقر... الدولار إلى 35 ألف ليرة

بري حذّر ميقاتي من التنازل لعون... وإلّا فلن يشارك في الحكومة | الحكومة لا سالكة... ولا معطّلة!

 

 

 

البناء: طالبان تعلن حكومة انتقالية باللون الواحد للتفاوض على حدود شروط العلاقات بالداخل والخارج / وداع حاشد للإمام قبلان… وبري يمثل عون في تكريمه بوسام الوشاح الأكبر / الحكومة في مخاض الولادة… لكن القيصرية والإجهاض خطران قائمان /

 

 



اللواء: طبخة الحكومة: سباق بين عضّ الأصابع.. ودخان بعبدا!
مساعدة أميركية للجيش بـ47 مليون دولار.. وكلفة باهظة لإصلاح خط الكهرباء بين سوريا ولبنان

 

 

 


نداء الوطن: دمشق "تقرّش" مؤتمر الأردن... ومساعدات أميركية "عاجلة" للجيش

دعم المحروقات... "رُفع لم يُرفع"!

 

 

 

الديار: تلاشي الايجابية الحكومية ودعوات اوروبية لمعاقبة مُعطّلي حل الأزمة اللبنانية
رفع الدعم خلال اسبوع واجتماع رباعي في عمان لبحث نقل الطاقة إلى لبنان

 

 

 


النهار: هل يعود النظام السوريّ إلى لبنان عبّر بوّابة الكهرباء؟

 

 

 

 

الجمهورية: قطبة مخفية تطيح التأليف

 

 

 

 

the daily star: It’s make-or-break week for govt formation

 

 

 

l'orient le jour: Dernière ligne droite avant la levée des subventions sur les carburants

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