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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 أيلول 2021

8
SEPTEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقع دبلوماسي مخضرم غير عربي ان تلجأ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى تقسيم مستقبل وجودها في العراق وسورية على مرحلتين، فتنسحب من سورية أولاً تحت شعار تقاسم الحرب على الإرهاب مع روسيا كلّ في الدولة التي يملك اتفاقاً يشرعن دوره مع الدولة ذات السيادة.

 

خفايا

قالت جهات معنية بملف تأليف الحكومة إنّ سبباً غير ظاهر أدّى إلى تأجيل موعد كان يُفترض أن يتمّ أول أمس للإعلان عن تشكيل الحكومة بعدما تمّ التوصل الى تفاهم نهائي على صيغة ليس فيها ثلث معطل لرئيس الجمهورية وقبوله بتبديل حقائب طلبه الرئيس المكلف…!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تبين ان الصيغ المتداولة لتشكيل الحكومة تتضمن اسماء جديدة لتولي حقائب الاقتصاد والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعدل، حيث طرح الرئيس ميقاتي اسم مستشار في صندوق النقد لتولي الاقتصاد وتمت تسمية احد المحامين لتولي وزارة العدل واستبدل رئيس الجمهورية الاسم المطروح للشؤون الاجتماعية.

 

توقعت مصادر متابعة ان تطرأ مستجدات مفاجئة في الشارع من خلال تزخيم التحركات الشعبية لتجمعات منضوية تحت لواء الثورة.

 

لوحظ ان كميات المحروقات المصادرة من قبل القوى الامنية قد تم توزيعها تحت اشراف شخصيات سياسية وأمنية على بعض البلديات والاصدقاء وقد عادت الى السوق السوداء بالمفرق.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يجري الحديث عن تعزيز طاقم سفارة دولة كبرى لتتحول إلى مقر رئيسي في الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة..


غمز
ينقل عن مقربين من مرجع كبير رهانهم على أن الحكومة المستقيلة مرشحة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية أيّار المقبل..


لغز
شكل تيّار حاكم «فريق ترويجي وتسويقي» مختص، لبث معلومات لإطعام الرأي العام وقائع غير حاصلة وغير ثابتة!

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