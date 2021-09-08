البناء: العقد التي وضعتها واشنطن أمام تفعيل الخط النفطي العربي باتجاه لبنان أزيلت

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تستضيف العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعاً فنياً رباعياً لوزراء الطاقة في كل من سورية ولبنان ومصر والأردن، لمتابعة استقدام الكهرباء والغاز ومصر إلى لبنان عبر سورية، وللغاية، يتأبّط وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ملفاً تقنياً إلى الاجتماع الذي سيَطرح بحسب جدول أعماله، خمسَ نقاط تتمحور حول إعادة تفعيل الاتفاقية الموقّعة بين دول خط الغاز العربي المتعلقة بتزويد الغاز الطبيعي للجمهورية اللبنانية، والتأكد من جهوزية البنية التحية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كلّ دولة من الدول الأربع والمتطلبات الفنيّة المطلوبة.

كما سيتناول تقديم خطة عمل واضحة، وجدول زمني لإيصال الغاز إلى لبنان، إضافة إلى المتطلبات اللوجستيّة والتقنيّة والإداريّة والفنيّة والمالية من أجل إنجاح المشروع لكلّ من الدول الأربع. ومن المرتقب أن يخلص اجتماع الغد، إلى تشكيل فريق فنّي من الدول المشارِكة الأردن ومصر ولبنان وسورية، لمتابعة كل تلك المواضيع المذكورة.

وفيما أفاد مصدر وزاري مطلع على ملف الطاقة لـ«البناء» الى أنّ العقد السياسية التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية أمام تفعيل الخط النفطي العربي باتجاه لبنان أزيلت والأمر متوقف على الجوانب اللوجستية والتقنية أوضحت المصادر أنّ هذا الحلّ جزئي وليس حلاً كاملاً، وكشفت مصادر أخرى لـ«البناء» أنّ أولى بواخر النفط الإيراني ستصل الى لبنان عبر صهاريج من سورية خلال يومين على أن تصل أيضاً الى لبنان بواخر نفط من العراق.