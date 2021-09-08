الأخبار: ميقاتي ليس على كلامه رباط... تبدّلت التشكيلة أكثر من عشر مرات

A + A -

بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:

أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الرئيس ميقاتي ليس على كلامه رباط، وقد أدخل أكثر من مرّة تعديلات على توزيع الحقائب والأسماء، بعكس ما كان يجري الاتفاق عليه مع الرئيس عون...».

وكشفت المصادر أن «الأسبوع الماضي، أي منذ بدء اللواء إبراهيم حراكه، تبدّلت التشكيلة أكثر من عشر مرات»، وهذا الأمر «كان سبباً أساسياً في اللقاء الذي جمع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. إذ طلب من معاونه السياسي النائب علي حسن خليل الاستفسار عمّا يجري قبل أن يطلب الاجتماع بالرئيس المكلّف في عين التينة».