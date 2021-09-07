وفاة مواطنة بنتيجة حادث سير على أتوستراد العقيبة البوار

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن سيارة تقودها المواطنة ستيفاني حواط 35 عاما انحرفت مساء اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد العقيبة البوار ما أدى إلى إصطدامها بالحاجز الوسطي الإسمنتي وإنقلاب السيارة وإصابة حواط بجروح حرجة وسارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر وفرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة التي عملت على سحب حواط من السيارة ونقلها إلى مركز كسروان الطبي في غزير لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة. وتسبب الحادث بتوقف حركة السير على المسلك الغربي من نهر إبراهيم وصولا حتى البوار. وعملت عناصر مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور ورفع السيارة من المكان.