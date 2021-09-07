ورشة عمل في برج رحال ضمن مشروع فرصة الممول من الحكومة الهولندية

A + A -

تم تنظيم ورشة عمل لنحالي بلدة برج رحال من قبل جمعية MercyCorps بالتعاون مع بلدية برج رحال وفي حضور رئيس البلدية حسن حمود وممثلين عن جمعية "مرسي كور" الدكتور هاشم بدر الدين والمهندس زياد معلوف، بالإضافة الى مشاركة 30 نحالا من البلدة، وذلك في إطار مشروع "فرصة"، الممول من الحكومة الهولندية.



وفي نهاية ورشة العمل تم توزيع شهادات ومجموعة من المعدات على المشاركين تضم: ثيابا للنحل وفرازات وعجانات. وقد حضر التسليم كل من حمود ومعلوف وبدر الدين.



وشكر حمود لمنظمة MercyCorps كل الجهود التي قامت بها وتغطيتها كامل كلفة هذا المشروع..