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للجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في المرفأ بحثت في تصحيح الاجور

7
SEPTEMBER
2021
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 عقد ظهر اليوم، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة، اجتماع ضم أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت، لمتابعة اخر المستجدات في مرفأ بيروت، وخصوصا بعد الاضراب العام والاجتماع في وزارة العمل يوم امس الاثنين مع نقابة مالكي الشاحنات.

افتتح الاجتماع رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله مرحبا بأعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت وبموقفهم "الشجاع بالالتزام بالاضراب العام، رغم كل الضغوط التي مورست من قبل بعض أصحاب الشركات ومالكي الشاحنات لافشال الاضراب العام"، منوها "بتضامنهم وبالتفاف سائقي الشاحنات حول اللجنة التأسيسية لنقابتهم وحول الاتحاد الوطني"، شارحا أهمية ما قاموا به لجهة المطالبة بحقوقهم وبتصحيح الاجور لرواتبهم التي تآكلت بفعل انهيار الليرة امام الدولار ولتضخم بالاسعار".

وقال: "تكتسب معركتنا الاهمية في مواجهة مالكي الشاحنات وأصحاب شركات التخليص الجمركي معا، لان الشركات وأرباب العمل في لبنان وكبار التجار وتحالفهم مع سلطة الفساد والعلاقة الزبائنية القائمة في ما بينهم وبين حيتان المال أي المصارف باتت يحكمها الجشع والاستغلال والاحتكار على حساب شعبنا وعمالنا والموظفين والمزارعين ولقمة عيشهم الكريم، وجاءت صرختكم المعبرة عن وجعكم المعيشي والاستشفائي ومعاناتكم من الغلاء على كافة احتياجات المواطن اليومية له ولعائلته في لبنان، لتؤكد حقيقة ما حذر منه الاتحاد الوطني بعدم تمادي أصحاب الشركات والكارتيلات وحيتان المال في قضم الرواتب والانقضاض على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين واستغلال الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان لصالحهم. ولقد برهنتم بالامس وما قبله من خلال الاضراب العام وبالامس تحديدا، أننا من خلال تنظيم صفوفنا ووحدتكم في المرفأ ووحدة الموقف النقابي الديمقراطي المستقل، نستطيع أن نرفع الصوت عاليا في مواجهة كل المحتكرين والكارتيلات واصحاب الشركات ونستطيع ان نقول لا والف لا "ولن يموت حق وراءه مطالب " وهو ما تجسد بالامس في اضرابكم العام".

بعدها جرى نقاش ومداخلات عديدة من أعضاء اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي الشاحنات حول اخر المستجدات اليوم في مرفأ بيروت، شاكرين لرئيس الاتحاد عبد الله ولقيادة الاتحاد وقوفها الى جانبهم في معركتهم المطلبية وفي متابعة ادق المجريات والمفاوضات مع نقابة مالكي الشاحنات في اجتماع وزارة العمل بالامس وتواجد عبد الله معهم بشكل يومي وميدانيا على أرض المرفأ.

وفي نهاية الاجتماع، اكد المجتمعون ما تم الاتفاق عليه في وزارة العمل مع نقابة مالكي الشاحنات، لجهة المطالب وتصحيحا لرواتبهم في وزارة العمل، "المفترض ان يتم غدا الاربعاء او الخميس على أبعد تقدير التوقيع على اتفاقية المطالب القانونية والمعيشية مع نقابة مالكي الشاحنات بناء للمهلة التي طلبوها لدراسة المطالب، والا فإننا ذاهبون لاعلان الاضراب العام المفتوح مجددا في مرفأ بيروت".

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