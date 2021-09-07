بالفيديو - "متحدون": مكتف متواطئ ومشارك !

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غردت جمعية " متحدون " عبر حسابها عل تويتر كاشفةً :" ليس ذنب ميشال مكتف أن الطبقة السياسية لم تقّر الكابيتال كونترول . ولكنه شريك أساسي بالتكافل مع حاكم مصرف لبنان في جرم تبييض الأموال بحسب ادعاء القاضية عون وباعترافه، أثناء مقابلة تلفزيونية. وهو مشارك في تدهور سعر صرف العملة الوطنية الدراماتيكي بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان . "

وقد غردت سابقاً :" بعد إنجاز القاضية عون الإدعاء في ملف داتا تحويل الأموال وإحالته الى القاضي منصور برزت معطيات تؤكد تورط حاكم مصرف لبنان ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ورئيس مجلس إدارة مصرف سوسييتيه جنرال وشركة PWC وميشال مكتف في جرم تبييض الأموال

وإضعاف العملة الوطنية.."