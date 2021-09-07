لبنان يشارك في معرض ماكفروت في إيطاليا

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يشارك لبنان في معرض ماكفروت في ايطاليا، وهو معرض تجاري رائد للمهنيين العاملين على الصعيد المحلي والدولي في قطاع الفاكهة والخضروات، كما أنه عرض عمودي يمثل سلسلة التوريد بأكملها.



وأعلنت السفارة الايطالية في بيروت ووكالة التجارة الإيطالية، في بيان، أن 10 شركات لبنانية رائدة وصلت إلى إيطاليا حصريا للمشاركة في معرض Macfrut 2021 ، ومن ضمنها QOOT- Lebanon Innovation Food Cluster، حيث ستعرض منتجاتها في المعرض. هذه الشركات هي: Biomass و Daccache Green Line و Debbane Agri و Karma Lebanon و Lama Sarl و Natagri و Rawda Farms و Robinson Agri و Zakka Technologies و Qoot Cluster.



ويغطي هؤلاء اللاعبون الأساسيون في السوق بشكل خاص إنتاج الخضروات الطازجة والتكنولوجيا المتعلقة بالزراعة. جميعهم أعضاء في QOOT Cluster- Lebanon Innovation Food Cluster، الذي يجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان، مما يخلق بيئة تآزرية تعزز الابتكار والتعاون والازدهار والنمو.



والهدف من إنشاء جناح وطني لبناني لـ Macfrut 2021، على الرغم من الوضع المعقد والصعب الذي يمر به لبنان منذ عامين، هو تعزيز وتوسيع التعاون التكنولوجي بين لبنان والعالم، مع إيلاء اهتمام خاص للتكنولوجيا الإيطالية.



وسلطت السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري الضوء على أن "وجود جناح لبناني في معرض Macfruit يمثل خطوة أخرى في عملية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصناعات الزراعية. ويمكن للشركات الإيطالية أن تكون الشريك المثالي لأي منتج لبناني يهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم الكفاءة وإدخال التقنيات المتقدمة وتطوير نموذج أعمال أكثر إنتاجية واستدامة".



وأشار المفوض التجاري الإيطالي كلاوديو باسكوالوتشي الى أن "هذه المشاركة اللبنانية المهمة في أحد أهم المعارض التجارية الدولية لقطاع الصناعات الزراعية، هي نتيجة التعاون والجهود المشتركة مع الشركاء المحليين، وتهدف إلى دعم نمو الإنتاج اللبناني من خلال علاقة أقوى مع أحدث التقنيات والعمليات الإيطالية".



وقال رئيس ماكفروت السيد رينزو بيراتشيني: "أنا سعيد للغاية بالمشاركة الكبيرة للشركات اللبنانية في Macfrut 2021 وأشكر مكتب وكالة التجارة الإيطالية في بيروت ICE Beirut على العمل الرائع المنجز. لقد كان لبنان بوابة الشرق الأوسط لسنوات، ويمكن أن يستمر حتى الآن بما أن العديد من البلدان في المنطقة يتعين عليها إعادة بناء زراعتها وتحتاج إلى التكنولوجيا والبنية التحتية، حيث يمكن لإيطاليا أن تلعب دورا مهما للغاية" .



وأقيمت اليوم، داخل الجناح اللبناني ورشة عمل لتسليط الضوء على فرص العمل في لبنان مع عرض تقديمي للشركات اللبنانية المشاركة.