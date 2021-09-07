مصلحة الليطاني والUNDP تفقدتا محطة تكرير مياه الصرف في عدلون

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كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والUNDP، في حضور رئيس اتحاد بلديات الزهراني علي مطر وممثلين لشركة "بيار داموس وشركاه"، الاستشاري المكلف إعداد الدراسة والتصميم للمحطة، وممثلين للجنة الشعبية للمخيمات الفلسطينية في لبنان، على الموقع الذي قدمته المصلحة لإنشاء محطة تكرير لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من حي العرش وحي المغارة في بلدة عدلون، وذلك تمهيدا للبدء بإعداد التصميم والدراسة اللازمة لتنفيذ محطة التكرير، في اطار التعاون والتنسيق بين المصلحة والUNDP، واستكمالا لمعالجة ورفع التلوث عن مشروع ري القاسمية الناتج من مياه الصرف الصحي في عدلون.