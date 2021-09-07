دعوة من ادكار طرابلسي الى الأهل والطلاب الثانويين

A + A -

لأن مستقبل شبيبتنا هو الأهم

يسرّ النائب ادكار طرابلسي دعوة الأهل والطلاب الثانويين للقاء عبر تطبيق "Zoom" ، للإجابة على السؤال: "أي اختصاص أختار؟"

اليوم الثلاثاء الساعة 7 مساء

أخوتي الطلاب: استفيدوا من فرصة اللقاء مع أهم الخبراء لاستكشاف طريقكم نحو الاختصاص الجامعي المناسب الذي يفتح أبواب العمل أمامكم.

Link:

https://us02web.zoom.us/j/84864141505?pwd=d2FhYTNURytYQTBtUmY3N08zMkVodz09



او عبر الدخول الى غرفة zoom:

Webinar ID:

84864141505

Webinar Passcode

123

او عبر الفايسبوك الشخصي:

Edgard Traboulsi