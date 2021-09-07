دعوة من ادكار طرابلسي الى الأهل والطلاب الثانويين

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لأن مستقبل شبيبتنا هو الأهم
يسرّ النائب ادكار طرابلسي دعوة الأهل والطلاب الثانويين للقاء عبر تطبيق "Zoom" ، للإجابة على السؤال: "أي اختصاص أختار؟"
اليوم الثلاثاء الساعة 7 مساء
أخوتي الطلاب: استفيدوا من فرصة اللقاء مع أهم الخبراء لاستكشاف طريقكم نحو الاختصاص الجامعي المناسب الذي يفتح أبواب العمل أمامكم.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/84864141505?pwd=d2FhYTNURytYQTBtUmY3N08zMkVodz09
او عبر الدخول الى غرفة zoom:
Webinar ID:
84864141505
Webinar Passcode
123
او عبر الفايسبوك الشخصي:
Edgard Traboulsi