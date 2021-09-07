مدير التحرير الأكاديمي: مآثر في الافتراء

A + A -

ايلي قهوجي

في ظل الازمة المالية الخانقة التي تعصف بالصحافة الورقية منذ سنوات نتيجة ضعف البيع وتراجع الاعلانات بسبب تحول القرّاء نحو الصحافة الرقمية، قرر بعض مسؤولي الصحف امتهان التسوّل السياسي كوسيلة لتأمين التمويل اللازم لاستمرار صحفهم ولفشلهم باعادة انتاج ونشر المحتوى بما يتماشى مع تطورات العصر.

في هذا السياق، يطالعنا مدير تحرير احدى الصحف اللبنانية بين فترةٍ واخرى بتقاريرٍ اخبارية ترضي رعاته وتعيد تكرار خطابهم الابتذالي بطريقة ممجوجة وركيكة.

آخر مآثر مدير التحرير هذا، تبرئته الكاملة للاحزاب الميليشياوية وكارتيلات الاحتكار من الازمات المعيشية التي ييرزح تحتها المواطن اللبناني ورمي هذه المسؤولية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من دون اي احترام لذكاء القرّاء او لمهنة مدير التحرير ورتبته الاكاديمية.



بطبيعة الحال، لا داعي لصرف وقت او جهدٍ للرد على تهم باطلة، بل ان توقيفات القضاء والاجهزة الامنية كانت كافية للكشف امام الرأي العام المحتكرين وحماتهم واحزابهم، لكن ما يجدر التوقف عنده هو التهم السياسية التي طالت النائب باسيل والتي نجد من الواجب علينا توضيحها.

فالأكاديمي ومدير التحرير يتهم النائب باسيل بقيادة اخطر عملية انقلاب على الطائف، ويعتبر ان الميثاقية التي ينادي بها رئيس التيار مجرد منجنيق سياسي اعلامي ويضيف ايضا ان باسيل سعى لاقصاء القوى المسيحية المنافسة له عن التمثيل في الحكومة والمواقع القيادية والادارية.

لذا من الواجب تذكير مدير التحرير ومن وراءه ان جوهر اتفاق الطائف كان تحقيق المناصفة بين المكونات اللبنانية. ومطالبة التيار بالمناصفة ليست سوى اعادة تثبيت وتمّسك باتفاق الطائف الا اذا كان هناك من اهداف مخفية تناقض المعلن من الاتفاق.



وفي سياق معركة تثبيت المناصفة، كرّس التيار وجود منافسيه المسيحيين في السلطة لا العكس. فقانون الانتخاب سمح للقوات والمردة بالتمثل وفق حجمهم الحقيقي من دون منة من احد، واعطى القوات اكبر حصة وزارية في تاريخها. اما القول ان باسيل يسعى لاقصاء منافسيه فتنفيه واقعة الاتفاق على نيل المردة حصّةً حكومية اكبر مما يسمح به حجمها النيابي لعدم السماح بعودة السطو على الحصة المسيحية، كما ان المطالبة المستمرة للقوات والكتائب للمشاركة في الحكومة العتيدة تنفي اي نية اقصائية، من دون ان ننسى ان حصة القوات من التعيينات الادارية خلال مشاركتها في حكومات سعد الحريري قاربت او تجاوزت ثلث المواقع المسيحية، وهذا ما لم تكن لتناله لولا اولاً اصرار التيار على المناصفة وثانياً لو كان لرئيس التيار نوايا اقصائية.

ومن احلام مدير التحرير المذكور، ان مقولة الرئيس القوي انتهت وسقطت الى غير رجعة. وهذه من بنات احلامه وبعض أترابه العودة الى حقبة عزل المسيحيين والاتيان بالدمى والارانب. فالوهم القائل ان باسيل محاصر ولن يقوى على تثبيت المناصفة هو وهم قاتل لاصحابه. فان كُسِر باسيل (وهو لا ولن يكسر) الا ان الشارع المسيحي لن يقبل باعادة الزمن الى الوراء.

وكما ان الانتخابات المقبلة ستكسر فرضية حصار باسيل وتنهي آمال مدير التحرير، الا انها ستعيد ايضا انتاج الرفض المسيحي للعودة الى الذمية السياسية.

واخيراً، ينهي مدير التحرير والاستاذ الجامعي مطولته بتهيئتت تتوخى زرع الشقاق بين باسيل وبكركي، ويدّعي ان باسيل ماضٍ في تصديع بنى الكيان اللبناني ليهدمه.

هذه التهيئات مفهومة لشخص اعتاد الاسترزاق السياسي وهو غير قادر على التمييز بين هدم اركان الفساد وبين هدم اركان الكيان.

فالقضاء على رموز الفساد والميليشيات والاحتكار، يوازي بالنسبة اليه القضاء على الكيان. وهو قد يكون معذوراً في وجه نظره، فلبنان كما يعرفه يختلف عن لبنان الذي نعرفه. والمدرسة التي هو منها غير قادرة على تصوّر الكيان بغياب رموز منظومة الارتهان.