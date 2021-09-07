ما حقيقة إقرار تعرفة النقل والسرفيس بقيمة ٢٥٠٠٠ ل.ل.؟

A + A -

أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن تعرفة النقل والسرفيس الحالية ما زالت على ما هي عليه، مشيرًا إلى أن ما يجري هو سوق سوداء كما غيره من الحالات والمواد والسلع.

وذكر أن في حال التزمت الحكومة بالاتفاق بسعر صفيحة البنزين ب ١٠٠٠٠٠ل.ل. والمازوت ب ٧٠٠٠٠ل.ل. فستكون تعرفة السرفيس ب ١٠٠٠٠ل.ل. والفان ب ٥٠٠٠ل.ل.

وإذا لم تلتزم الحكومة بهذا الاتفاق وتصدر المراسيم اللازمة، عندئذ يتم درس التعرفة وفق الأصول مع وزارة الأشغال ومن خلال الدراسة التي تعد بناءً على ١٧ عنصر التعرفة وأهم عنصرين: أسعار المحروقات وقطع الغيار والصيانة.

وتمنى طليس على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إصدار المرسوم قبل نهاية الشهر ليبنى على الشيء مقتضاه.