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"الدعم على المحروقات سيرفع خلال أيام"؟!

7
SEPTEMBER
2021
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كشف عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عن أن الدعم على المحروقات سيرفع خلال أيام، مشيراً الى أن الأمور قيد الدرس بالتنسيق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان لاتخاذ القرار البديل. 
 
وفي حديث الى صوت كل لبنان شرح البراكس أن الاتجاه نحو خيارين إما رفع الدعم فيبقى الموضوع بيد مصرف لبنان لجهة الموافقة على استيراد المحروقات ولكن على سعر السوق، وإما تحرير الاستيراد فيصبح الموضوع بيد الشركات المستوردة ما يتطلب دراسة لتحديد الآلية المعتمدة وإصدار الأسعار، وأكد البراكس أن في هذه الحالة سيرتاح السوق وستتم السيطرة على التهريب والاحتكار لكن الامر ستكون له انعكاساته السلبية على سعر الصرف في السوق السوداء.
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