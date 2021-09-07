البناء: حكومياً: العقد في عملية التأليف لا تزال موضع أخذ ورد

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أوساط متابعة لملف تشكيل الحكومة أكدت لـ»البناء» أن «الاتصالات بشأن ما تبقى من عقد في الصيغة الحكومية لم تفض إلى اتفاق نهائي»، لافتة إلى أن اللواء إبراهيم زار قصر بعبدا ولكن لم يجر التوصل إلى الصيغة الحكومية.

وأضافت أن العقد في عملية التأليف لا تزال موضع أخذ ورد، وأن الإيجابية التي كانت سائدة استندت إلى معطيات تبدلت في الساعات القليلة الماضية.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري العمل على تغيير في بعض الحقائب والأسماء، وأن أي تعديل ينسحب على بقية الوزارات. وشددت المصادر على أن الحكومة لا يمكن أن تبصر النور اليوم بانتظار إيجاد الحلول للعقد الموجودة.