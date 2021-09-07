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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 أيلول 2021

7
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الأخبار: «ولا شيء في الأرض، لا شيء فيها سواك»

تأليف الحكومة: عودة التشاؤم

 

 

 

الديار: الحكومة في الساعات المُقبلة ؟ والأمال مُعلّقة على نهار الأربعاء لصدور المراسيم
الملفات الإقتصادية تُشكل التحديات الأساسية للحكومة العتيدة والتفاوض مع «الصندوق» على رأسها
المجتمع الدولي يزيد من مساعداته الإنسانية من دون أن يكون هناك مرور بالسلطة

 

 

 

نداء الوطن: مذكّرات التوقيف الوجاهية مستمرّة... وبيطار "رايح للآخر"
"قراصنة" الحصص: الحكومة رهينة "عملية تبادل"!

 

 



اللواء: بعبدا تصدم سعاة الخير بالمطالبة بكامل الحصة المسيحية!
إشاعة أجواء التفاؤل «لاصطياد الدولار».. وكارتلات النفط تروّج لرفع الدعم بعد أسبوع

 

 

 

البناء: لبنان يودّع اليوم إمام الفقراء والاعتدال والمقاومة… وبري: كنت تراباً يمشي… بأمان الله يا مولانا / ستة أسرى فلسطينيون يشقون نفق الحرية… كيان الاحتلال في ضياع… الإرادة تقهر التفوّق / المسار الحكومي في العناية الفائقة حتى الأربعاء… لتظهير الصورة الملوّنة للأبيض والأسود 

 

 

 

النهار: تموّجات التأليف: الرهان على ضوء خارجي!

 

 

 

 

الجمهورية: ساعات حاسمة حكومياً... وفي الشارع

 

 

 

 

the daily star: Hopes for new govt surge after US, French pressure

 

 

 


l'orient le jour: À quelques jours de la rentrée, les enseignants se demandent s’ils pourront assurer leurs cours

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