أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 أيلول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكد قادة في حركة طالبان حرصهم على تمثيل الطاجيك والهزارة في الحكومة الجديدة سعياً لعلاقات تعاون مع موسكو وإيران، وانهم حسموا اتخاذ الصين شريكاً استراتيجياً اقتصادياً، وسيمثلون التيار الغربي في قومية البشتون لمحاكاة الغرب وباكستان…

خفايا

قالت مصادر على صلة مباشرة بمباحثات المسار الحكومي انّ يوم الأربعاء متفق عليه مسبقاً كموعد لتقييم وجوجلة النتائج وتحديد ما إذا كانت الحكومة قد بلغت مرحلة الولادة، أم انّ الطريق مسدود، أم انّ هناك تقدّماً ينتظر المزيد…؟

اللواء: أسرار

همس

كشفت مصادر دبلوماسية أن محادثات إحياء اتفاقية الغاز، كانت أوّل بند على جدول أعمال حكومة الحريري التي لم تبصر النور.



غمز

اتفقت المصارف العاملة على فرض آليات غير مسبوقة في ما يخص إعطاء أصحاب الودائع أو التحويلات بالليرة اللبنانية ما يستحقون..



لغز

تمعن مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان بإعتماد سياسة التمييز بين أحياء العاصمة، عندما «تتكرم» المؤسسة وتضخها كل أسبوع لدقائق، وعلى نحو غير منتظم!