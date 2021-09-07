نداء الوطن: القاضي بيطار "رايح للآخر"

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بعض ما جاي في مانشيت نداء الوطن:

استرعى الانتباه أمس استكمال المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار تسطير مذكرات التوقيف الوجاهية بحق مدعى عليهم في القضية، وجديدها مذكرة توقيف بحق مدير العمليات السابق للمرفأ سامي حسين بعد جلسة استماع لإفادته استمرت على مدى عدة ساعات وانتهت إلى توقيفه وجاهياً.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر قانونية مواكبة للملف أنّ القاضي بيطار "رايح للآخر" في القضية ولا يعير أي اهتمام لكل "حملات التهويل والتضليل التي يمارسها بعض الأفرقاء السياسيين لثنيه عن متابعة تحقيقاته"، كاشفةً أنّ جلسات الاستماع للمدعى عليهم والشهود ستتوالى "ومن يجب توقيفه سيتم توقيفه ومن يتغيّب من دون عذر سيصار إلى إصدار مذكرات جلب بحقه، بمعزل عن أي ضغوطات أو اعتبارات سياسية أو طائفية".