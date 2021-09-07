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نداء الوطن: حكومياً: لا مؤشر جديد حاسم باتجاه التأليف

7
SEPTEMBER
2021
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً، بعد التمحيص عن كثب بصورة المستجدات الحكومية، لم يتم رصد أي معطيات عملية دقيقة تؤكد وصول الأمور إلى خواتيمها في مفاوضات التأليف، بل إنّ العارفين بمجريات هذه المفاوضات ذهبوا إلى حد اعتبار الجو التفاؤلي "مبالغاً به"...

 

وتعليقاً على ما أشيع سياسياً وإعلامياً حول ولادة الحكومة، شددت المصادر على أنّ "تطورات حصلت على مستوى تذليل بعض العقد وليس جميعها".

 

وخلصت المصادر إلى التأكيد أنّ الاتجاهات غير محسومة بعد...

 

 وجزمت المصادر بأنّ الساعات الأخيرة "لم تحمل أي مؤشر جديد حاسم باتجاه التأليف لكنّ المشاورات مستمرة وستتكثف استكمالاً لمروحة الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها الرئيس المكلف والتي شملت زيارته نهار الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد سلسلة زيارات مكوكية قام بها النائب علي حسن خليل موفداً من بري إلى ميقاتي".

 

وإذ استبعدت أن يحمل اليوم "أي مفاجآت من قبيل زيارة ميقاتي قصر بعبدا"، أكدت المصادر أنّ المعنيين بالتأليف سيتخذون من الحداد الوطني على رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان "فسحة زمنية إضافية لتكثيف الاتصالات وبلورة صورة المشاورات والوساطات الحكومية أكثر قبل نهاية الأسبوع"، لافتةً بالتوازي إلى أنّ "الاتصالات الخارجية لم تتوقف ولم تنقطع على مدار الساعة مع المسؤولين اللبنانيين لحثهم على تشكيل حكومة، بينما الرئيس المكلف على تواصل شبه يومي مع المسؤولين الفرنسيين للتشاور معهم في أجواء التطورات والعقبات التي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة".

الديار
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