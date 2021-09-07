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الصحة إثر التلقيح بطبخة FF8111 من لقاح فايزر: 10 أشخاص سجلوا أعراضا جانبية

7
SEPTEMBER
2021
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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير الذي أعده برنامج اليقظة الدوائية المكلف من قبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، وذلك بعد متابعة فريق البرنامج بعض المعطيات والأحداث الجانبية التي ظهرت إثر التلقيح بطبخة رقم FF8111 من لقاح Pfizer-BioNTeck المضاد لـCOVID-19؛


وأوضح التقرير أنه في الاول من ايلول 2021 تم الابلاغ من قبل احد مواقع التلقيح بان سبعة (7) اشخاص عانوا من احداث جانبيه بعد اعطائهم لقاحCOVID-19 Pfizer-BioNTeck رقم الطبخة (FF8111). تمثلت هذه الأعراض الجانبية بإنخفاض في ضغط الدم وبطء في دقات القلب ودوار وإغماء و ذلك خلال الدقائق الخمسة عشر الأولى بعد تلقيهم اللقاح. كما و تم الإبلاغ عن ثلاث حالات إضافية من موقعي تلقيح آخرين في ما يتعلق برقم الطبخة عينها. الجدير بالذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات أخرى جديدة منذ ذلك الحين.


بناء عليه، بدأ فريق اليقظه الدوائية في وزاره الصحة العامة بجمع المعلومات ذات الصلة بالموضوع وفق التالي:


1. تم تعيين صيادلة من أعضاء الفريق لتلقي التقارير بحال وجودها والمتعلقة بهذه الطبخة على مدار الساعة أي 24/24.


2. تم الحصول من خلال منصة IMPACT على قائمة بجميع المرضى الذين تلقوا هذه الطبخة من اللقاح. في المجموع تلقى 3777 فردا هذه الطبخة من اللقاح موزعة على 24 مركز تلقيح/مستشفى في مناطق متعددة في الفترة الممتدة ما بين الاول من تموز 2021 والثاني من ايلول اي لمدة شهر. وتم تحديد الحالات العشر المبلغ عنها موزعة على الشكل التالي: مستشفى هيكل سبع حالات، مستشفى الرسول الأعظم حالة واحدة، مركز البرج منطقة الرادوف حالتان.


3. تم التحقيق مع الاطقم الطبيية لهذة المراكز وتبين ان متلقي اللقاح قد تعافوا تماما بعد أن قام الفريق الطبي بالرعاية الطبية اللازمة وغادروا إلى منازلهم.


4. تم التحقيق أيضا بظروف نقل وتخزين وكيفية استلام و تحضيرواستخدام اللقاح، كما تم التحقق من مصدر الحقن والمحلول. وقد تبين أن جميعها مطابقة للمعايير.


5. تم البحث في قاعدة البيانات الوطنية للأحداث الجانبية VIGIFLOW وقد تبين أنه بالفتره الممتدة ما بين 15 شباط والأول من أيلول، هناك 2754 تقريرا عن أحداث جانيية للقاح فايزر. تم الإبلاغ عن 125 حالة مماثلة و لكن مرتبطة بطبخات مختلفة.تجدر الاشارة بان هذا النوع من الاحداث الجانبية متوقع مع جميع انواع اللقاحات.


6. بالإضافة إلى ذلك تمت المتابعة مع شركه فايزر بما يتعلق بالطبخة FF8111 وقد أعلنت الشركة بانها لم تتبلغ بأي حدث جانبي مماثل على المستوى العالمي أو الإقليمي وأنها سوف تقوم بتحليل عينات من هذه الطبخة ومن المحلول وسوف تبلغ وزارة الصحة بنتائج التحاليل عند صدورها.


ويواصل برنامج اليقظة الدوائية في وزارة الصحة العامة بمتابعة من معالي الوزيرالدكتور حمد حسن وبرئاسة الدكتورة ريتا كرم، وعضوية المدير السريري والفني الدكتورة عبير زيتون وعضوية الصيادلة كارلا علام، مايا هلالي، آيه إبراهيم وسيرين شحادى بالمراقبة المستمرة لسلامة اللقاحات بما في ذلك الحالات الفردية و المعطيات التي يقدمها متلقي اللقاح.


لمن يرغب بالاطلاع على المزيد من التفاصيل، بإمكانه الوصول إلى التقرير الكامل عبر موقع وزارة الصحة العامة.

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