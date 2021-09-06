داليا داغر عبر "ضروري نحكي": لا يمكن أن يحصل في أسبوع واحد كل ما حصل في الأسبوع الماضي

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مقدمة برنامج "ضروري نحكي" مع داليا داغر:

لا يمكن أن يحصل في أسبوع واحد كل ما حصل في الأسبوع الماضي:

من مؤتمر بغداد بحضوره الإيرانيّ وما شهده من اتصالات مباشرة إيرانية – سعودية، وإيرانية – إماراتية،

إلى الحسم السوري السريع لأزمة درعا من دون معركة تذكر، مع كل ما سيتبعها في الأسابيع القليلة المقبلة من عودة طبيعية للعلاقات التجارية بين سوريا والعالم من بوابة الأردن، بالرغم من قانون قيصر،

إلى وصول النفط العراقي إلى لبنان عن طريق الإمارات التي ربحت مناقصة تحويله من نفط خام إلى نفط صالح للاستخدام،

إلى اجتماع الأربعاء المقبل بين وزراء نفط لبنان وسوريا والأردن ومصر في القاهرة، بدعم أميركيّ،

إلى وصول ناقلة النفط الإيرانيّ المخصصة للبنان إلى الموانئ السورية من دون اعتراض من أحد، فيما المناوئين لحزب الله يواصلون التسريب أنها لم تنطلق من إيران بعد،

إلى البحث المفصل في أوضاع لبنان والمنطقة في الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإيرانية ووزير خارجية لبنان السابق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل،

إلى زيارة الوفد اللبناني الرسمي إلى سوريا في كسر أميركي مباشر لقانون قيصر وانقلاب كامل على سياسات التحريض التي لم يدفع ثمنها سوى المواطن اللبناني،

إلى الاتصال المخصص بغالبيته للشأن اللبناني بين الرئاستين الفرنسية والإيرانية، وما خلص إليه من اتفاق على وجوب عملهما سوياً ومع حزب الله لتسريع ولادة الحكومة في لبنان.

كل ذلك فيما المجتمع الدولي يلح على إيران لاستئناف المفاوضات بشأن ملفها النووي وإيران تدير له الأذن الطرشاء،

إلى الضربة النوعية الجديدة للقبضة الإسرائيلية الأمنية عبر كسر قيود السجن لأول مرة في تاريخ إسرائيل،

إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان وما سيتبعه من إنسحاب أميركي من العراق وسوريا.

أسبوع دوليّ ضاغطٌ بالأحداث التي تصب كلها لمصلحة فريق ضد فريق آخر، من دون أن يتضح إذا كان بوسعها الإفراج عن الحكومة أو أن الفريق المتضرر من الإنفراجات في المنطقة سيواصل استخدام الشعب اللبناني في محاولاته لتعويم نفسه واستعادة أنفاسه. مع العلم أن تشكيل الحكومة لم يعد موضع بازار ومزايدات حيث أن التشكيلة منجزة وجاهزة وتنتظر توقيع المعنيين، بعد أن أحكمت بعبدا إقفال كل أبواب المناورات، في ظل استعداد التيار الوطني الحر لفتح صفحة جديدة بالكامل إذا لم تشكل الحكومة خلال الساعات القليلة المقبلة.

في حلقتنا الليلة ننشغل عن السياسة التقليدية بما هو أهم بكثير فنتوقف عند مراكز الرعاية الاجتماعية التي يفترض أن تعني كل منزل لبنانيّ، لنتعرف على أوضاع هذه المراكز وقدراتها وأهم تقديماتها فنستضيف رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة الدكتورة رنده حمادة، بالإضافة الى مداخلات مع عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي راميا، ورئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، ورئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الدكتور برنار جرباقة