الأمين العام للمدارس الكاثوليكية عزى بقبلان: خسارة وطنية كبيرة

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عزى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر، باسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في بيان، "اللبنانيين عموما، والطائفة الشيعية ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والإخوة في الاتحاد ممثلي المؤسسات التربوبة بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان"، سائلا الله أن "يتغمده برحمته ويسكب التعزية في قلوب أبناء الوطن ومحبيه وعارفيه".



وأشار إلى أن "العلامة قبلان خسارة وطنية كبيرة، فهو المعروف بحكمته واعتداله وانفتاحه، وحرصه على لبنان الرسالة والعيش الواحد".



وختم: "أراح الله نفسه في الأخدار السماوية وعوض على الوطن برجال على مثاله في الإيمان والصدق والوطنية والإخلاص والوفاء".