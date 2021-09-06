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البراكس: هكذا ستصبح أسعار المحروقات بعد رفع الدعم

6
SEPTEMBER
2021
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رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أنه "بعد رفع الدعم، وإذا إحتسبنا سعر الدولار على الـ19000 وسعر برميل النفط كما هو عليه اليوم فإن سعر صفيحة البنزين سيصبح 280000 ليرة وصفيحة المازوت 230000 ليرة".

وفي حديثٍ لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"، قال البراكس: "إذا رفع الدعم وتحرّر الاستيراد فهذا يعني أننا سنحتاج الى كمية كبيرة من الدولارات من السوق، وهذا سيؤدي الى ارتفاع كبير في الطلب على الدولار وبالتالي سيقود الى ارتفاع سعره ومعه سعر المحروقات".

وأشار إلى أنه "وبعد رفع الدعم فإن اللبناني سيتكلف شهرياً أقله مليون ليرة إضافية كفارق أسعار على 4 صفائح بنزين، هذا إذا لم يسجّل سعر الصرف ارتفاعا إضافياً".

وتوقّع البراكس أننا "ذاهبون إلى رفع الدعم ربما في منتصف الشهر الحالي إذا لم يكن مطلع الشهر المقبل، وعندما يرتفع سعر صفيحة البنزين سيخف استهلاكها وسيخف بالتالي الضغط على المحطات".

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