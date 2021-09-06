محافظ البقاع ترأس اجتماع مجلس الأمن الفرعي واطلع على التدابير لمعالجة الاشكالات في المحطات واحتكار السلع الاساسية

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في مكتبه بسرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، العميد جورج الخولي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، العقيد بسام زين الدين والرائد رمزي رميح عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام العقيد جمال جاروش، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العقيد نبيل الزوقي، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد بشارة أبو حمد، قائد سرية زحلة الاقليمية العقيد بيار شحود، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد طوني صليبا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم طارق مكنا، آمر مفرزة استقصاء البقاع النقيب علي الحاج دياب ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.



وعرض المجتمعون مسألة ازدحام السير عند نقاط تواجد محطات بيع المحروقات والاشكالات الفردية الناتجة عنها، فاطلع محافظ البقاع من قادة الأجهزة الأمنية على التدابير المتخذة من قبلهم لمعالجة مشكلة ازدحام السير وتأمين حصول المواطنين على مادة البنزين.



وتم "اعتماد آلية للتخفيف من ازمة السير التي تتسبب بها محطات الوقود، لا سيما تلك الواقعة عند مدخل زحلة الشرقي، حيث تم اعتماد آلية تقضي بتمديد وتحديد ساعات العمل فيها بدءا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا ومنع وقوف السيارات على جانب الطريق قبل المباشرة بتعبئة الوقود تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق السيارات المخالفة. وتمنى ابو جوده على المواطنين التحلي بأعلى درجات المسؤولية والصبر والالتزام بتعليمات وإرشادات القوى الأمنية لتحاوز هذه المحنة".



وفي موضوع احتكار المنتجات والسلع الأساسية وبخاصة احتكار الادوية والمحروقات، اطلع ابو جوده من المجتمعين على الإجراءات المتخذة من قبلهم بهذا الخصوص وعلى الآلية المتبعة في عملية توزيع كميات المحروقات والأدوية وحليب الأطفال التي تمت مصادرتها مؤخرا، وشدد على "ضرورة ايلاء ملف إحتكار الأدوية والمحروقات وحليب الأطفال الأهمية القصوى باعتباره مسألة تمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين".



وعن تجدد عمليات الخطف والسلب، اطلع محافظ البقاع على نتائج التحقيقات الجارية بخصوص قضية خطف المواطن جوزف حبيب، بالإضافة إلى جرائم الخطف الاخرى التي تمت مؤخرا، وأثنى على "الجهود المبذولة من القوى الأمنية واعطى توجيهاته بهذا الخصوص".



وتطرق المجتمعون الى جريمة قتل السورية انعام بلاط والسوري وليد كوارة، فاطلع ابو جوده على آخر المعطيات الأمنية المرتبطة بجرائم القتل التي حصلت مؤخرا في بعض القرى والبلدات البقاعية، واعطى توجيهاته بهذا الخصوص.



وعن مدى استجابة الاجهزة الأمنية في محافظة البقاع في ضوء النقص الحاصل في عديدها والآليات والمعدات والتجهيزات، اطلع ابو جوده من قادة الاجهزة الأمنية على الصعوبات العملانية واللوجستية التي تعترض قيامها بالمهام الجمة الملقاة على عاتقها، واكد المجتمعون قيامهم بالواجبات الملقاة على عاتقهم على اكمل وجه بالرغم من هذه الصعوبات. ونوه ابو جوده ب"الدور الجبار الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية كافة على الرغم من هذه الصعوبات". كما اشاد ب"الروح الوطنية التي تتحلى بها هذه الأجهزة، مثنيا على عزيمتهم ورباطة جأشهم"، داعيا اياهم الى "البقاء على جهوزية تامة لتجاوز الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد".