حزب الله هنأ بنجاح مقاومين أسرى ‏بالتحرر: صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها

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هنأ "حزب الله" في بيان "الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بنجاح مجموعة من المقاومين الأسرى ‏بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة"، معتبرا أن "ما قام ‏به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المتشددة، وفشلا ذريعا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وهو دليل إضافي على حيوية ‏الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".‏

وإذ رأى "في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى ‏والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة ‏بحقهم"، سأل "الله العلي القدير أن يحفظ الإخوة المحررين، ويأمل أن تتمكن قوى المقاومة من ‏تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وأن تبقى قضيتهم حاضرة في كل المحافل".‏