حزب الله هنأ بنجاح مقاومين أسرى ‏بالتحرر: صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها

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هنأ "حزب الله" في بيان "الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بنجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة"، معتبرا أن "ما قام به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية المتشددة، وفشلا ذريعا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وهو دليل إضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".
وإذ رأى "في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة بحقهم"، سأل "الله العلي القدير أن يحفظ الإخوة المحررين، ويأمل أن تتمكن قوى المقاومة من تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وأن تبقى قضيتهم حاضرة في كل المحافل".