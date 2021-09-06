عز الدين: زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا خطوة إيجابية كسرت الفيتو الأميركي وقانون قيصر للعقوبات

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شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين على أن "الطاقة الشمسية تعتبر مهمة جدا في حياة البشرية، وتساهم بحل أكثرية مشاكل العالم إلحاحا في تأمين الطاقة التي تستخدم في الاستفادة من الكهرباء والمياه والمحافظة على البيئة النظيفة".

وقال خلال احتفال تدشين مشروع الطاقة الشمسية لاستخراج المياه في بلدة العباسية: "هذا المشروع يشكل مبادرة تستحق التقدير، ونموذجا لتكامل إنساني ومجتمعي، ومعادلة إنسانية لتعاون بين مؤسسات الدولة المتمثلة بمؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي تعمل على تطوير مشاريعها وصيانة وحماية وتأمين المياه، وبين البلدية التي تعتبر سلطة محلية لإدارة شؤون البلدة لكل مقومات الحياة الكريمة والمجتمع الأهلي الداعم والمتعاون مع البلدية ومؤسسات الدولة لمصلحة الناس، مما يؤكد على ضرورة التعاون والوئام بين الناس".

أضاف: "إن باخرة النفط الإيرانية أولويتها حماية الفقراء ودعم المستشفيات والافران وما يتعلق بحياة الناس، وهي شكلت تحديا للسياسة الأميركية - الصهيونية التي تحاصر لبنان، وتفرض عليه العقوبات، وتعمل على إضعاف الدولة، وإيجاد الفتن والانقسامات بين الناس، وهذه الباخرة هي الخطوة الأولى لسفينة النجاة وبداية الخلاص من تبعات الاحتكار والسوق السوداء. إنها بداية نهاية تحطيم كل القيود التي فرضتها السياسات الأميركية".

ورأى أن "زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا خطوة إيجابية وإن تأخرت، لأن سوريا هي الرئة التي يتنفس بها لبنان شرقا، والانفتاح على الأسواق العربية"، مؤكدا أن "من إيجابيات الخطوة أنها كسرت الفيتو الأميركي وقانون قيصر للعقوبات"، معتبرا أنها "تشكل انفتاحا على الخيارات الصحيحة بالاتجاه نحو الشرق الأكثر أمنا ورعاية للمصالح الوطنية اللبنانية".