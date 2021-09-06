عكر استقبلت وفدا من الاتحاد الاوروبي: لدعم لبنان بشكل عاجل بالمساعدات الإنسانية والتربوية

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إستقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وفدا من الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الأوروبي بيدرو ماركيز ورئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المشرق في المجموعة النائب إيزابيل سانتوس وأعضاء في البرلمان.



وتناول البحث، بحسب بيان المكتب الاعلامي للوزيرة عكر "الأوضاع في لبنان ومسألة الإنتحابات النيابية للعام 2022، سيما إنتخابات المغتربين. كما تطرق البحث الى موضوع النزوح السوري وضرورة زيادة دعم الإتحاد الأوروبي للبلدان المضيفة ومنها لبنان.



وطالبت الوزيرة عكر الوفد بضرورة دعم لبنان بشكل عاجل بالمساعدات الإنسانية والتربوية في ظل الظروف الراهنة".