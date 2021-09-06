اجتماع في مصرف لبنان بحث في ملفات الدعم للصناعة وسلامة وعد ببت العالق منها

A + A -

أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا اليوم، أشارت فيه الى "ان اجتماعا عقد اليوم في مصرف لبنان، ضم إضافة الى الحاكم رياض سلامه، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ورئيس ونائب رئيس شركة Arwan لصناعة الأدوية".

ولفت البيان الى "ان الإجتماع خصص لمتابعة ملفات الدعم العالقة لدى مصرف لبنان والمتعلقة بالمواد الأولية الصناعية من ضمن الـ100 مليون دولار المخصصة للصناعة الوطنية، خصوصا ملفات عائدة لشركة Arwan والتي باتت في المراحل الأخيرة من توقيع عقد إنتاج لقاح "سبوتنيك".

وأكد البيان ان الاجتماع "كان إيجابيا، حيث وعد سلامه بالبت وإنهاء كافة الملفات العالقة والمتبقية من مبلغ الـ100 مليون دولار". وأشار الى "ان الوزير حب الله، شدد خلال الإجتماع على ضرورة الاستمرار في توفير الدعم للمواد الأولية الصناعية المتعلقة باللقاح، لأن هذا الامر يرتبط إرتباطا عضويا بالصحة العامة وسلامة اللبنانيين، وتقوية قدرة لبنان على إحتواء فيروس كورونا".