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جنبلاط أبرق الى الكاظمي والسيستاني معزيا بوفاة الحكيم

6
SEPTEMBER
2021
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معزيا بوفاة المرجع السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم.
وجاء في نص البرقية:
"تلقينا ببالغ الأسف نبأ وفاة المرجع العالم السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، الذي كرس علمه وعمله في خدمة العراق والأمة العربية والإسلامية، وفي الجهاد من أجل الإنسان ورفع الظلم ومحاربة الجهل والتعصب، وقد كان واسع الحكمة والفقه، صلبا في سبيل الحق.
أتقدم منكم ومن عموم الشعب العراقي الشقيق بأصدق التعازي، ونسأل الله أن يتغمد الراحل بواسع الرحمة ويسكنه فسيح الجنان".


كما أبرق جنبلاط للغاية ذاتها لكل من المرجع آية الله السيد علي السيستاني، وإلى مكتب المرجع السيد الحكيم.

 

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