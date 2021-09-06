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وفد من القوات قدم التعازي بوفاة الشيخ قبلان

6
SEPTEMBER
2021
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قدم وفد قيادي من حزب "القوات اللبنانية" موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع التعازي بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس، الطريق القديم للمطار.


وضم الوفد اعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب بيار بو عاصي، زياد حواط، جورج عقيص ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد وعضو المكتب جان كلود صعب".


بدوره, أكد بو عاصي, انهم "قدموا واجب العزاء باسم تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية" ورئيسه بوفاة المغفور الشيخ عبد الأمير قبلان"، مشددا, على ان "الراحل ابن جبل عامل، وهو جزء من النسيج اللبناني المتنوع وقد عمل في حياته لتعزيزه وتمتينه".

 

وأشار, الى انه "كان له بعد انساني ووطني كبير، فبنى المدارس والمستوصفات والمياتم والمستشفيات كما بنى الحسينيات والجامعات ما يدل على هذا البعد الانساني والوطني العزيز".


وأضاف, "نتقدم بأحر التعازي من الشعب اللبناني عموما والطائفة الشيعية الكريمة والعزيزة خصوصا ومن اهله ونسال الله ان يعطينا رجالات من هذه الطينة الطيبة".


ودوّن بوعاصي كلمة باسم الوفد في سجل التعازي، وكتب: "تقدمنا بحزن ورجاء بواجب العزاء بإسم تكتل "الجمهورية القوية" وحزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع. افتقد لبنان برحيل سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان هامة في صلب النسيج الوطني ورجل دين وتقوى وضع الإنسان في صلب اهتماماته. نتقدم بأحر التعازي من الشعب اللبناني والطائفة الشيعية الكريمة وأهل الراحل الكبير. راجي الله ان يسكنه فسيح جناته وأن يحنّ على لبنان برجالات من طينته الطيبة."

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