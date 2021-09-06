اليكم مواعيد امتحانات الدورة الثانية للكولوكيوم

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حدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب في قراره رقم 396/م/2021 تاريخ 27/8/2021 مواعيد إمتحانات الكولوكيوم للعام 2021 - الدورة الثانية وفاقا للجداول الآتية:

1- الامتحانات الخطية لخريجي الجامعات والمعاهد العاملة خارج لبنان:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

الثلاثاء 23/11/2021 9 ص الطـب العــام (خطي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء 24/11/2021 9 ص طـب الأسنـان (خطي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الخميس 25/11/2021 9 ص الصيدلـة (خطي) مبنى كلية الصيدلة/ الجامعة اللبنانية - الحدت

2- الامتحانات الشفهية والعملية للمتخرجين من الجامعات العاملة داخل لبنان وفي جميع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة، وللناجحين في الامتحانات الخطيّة من خارج لبنان والخطية لبعض الإختصاصات وللمحتفظين بحقهم في الامتحان الشفهي والعملي من دورات سابقة وذلك وفقاً لما يأتي:

اليوم التاريخ الساعة الاختصاص مركز إجراء الامتحانات

السبت 27/11/2021 9 ص طـب الأسنـان (شفهي وعملي) مبنى كلية طب الأسنان/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الإثنين 29/11/2021 9 ص الطـب العــام (شفهي) مبنى كلية العلوم الطبية/ الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 30/11/2021 9 ص الصيدلـة (شفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء 1/12/2021 9 ص علم التغذية (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

الخميس 2/12/2021 9 ص العلاج الفيزيائي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

السبت 4/12/2021 9 ص علم النفس العيادي (خطي وشفهي)

علم النفس التربوي (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

الاثنين 6/12/2021 9 ص التمريض (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

الثلاثاء 7/12/2021 9 ص مختبرات طب الأسنان (خطي وشفهي وعملي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

القبالـة - الأطراف الاصطناعية (خطي وشفهي) مبنى كلية الصحة العامة/

الجامعة اللبنانية - الحدت

ملاحظة: تقدم طلبات الترشيح لهذه الامتحانات ولجميع الاختصاصات لدى قسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي، ولدى أي مكتب بريد "ليبان بوست" للحصول على المعادلة التي تخول المرشح التقدم إلى امتحانات الكولوكيوم، وذلك إعتبارا من:

يوم الأربعاء الواقع فيه 15/9/2021

وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في مكاتب بريد "ليبان بوست" في مهلة أقصاها:

يوم الخميس الواقع فيه 11/11/2021 ضمناً.

وتنتهي فترة تقديم هذه الطلبات في المديرية العامة للتعليم العالي في مهلة أقصاها:

يوم الأربعاء الواقع فيه 17/11/2021 ضمنا.