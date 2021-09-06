الرئيس عون استقبل نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

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نعمل على التخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة









عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد وسبل معالجتها بالتعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة لا سيما تلك التي تعنى بالشؤون الإنسانية. وقد اكد الرئيس عون العمل على التخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة مشددا على أهمية دور المنظمات الدولية المعنية.

النائب السابق فادي الأعور

واستقبل الرئيس عون النائب السابق فادي الأعور واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة والمستجدات الحكومية في ضوء الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة. وأوضح النائب الأعور ان رئيس الجمهورية يعمل كل ما بوسعه لولادة الحكومة في وقت قريب.